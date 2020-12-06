Bazı medya organlarında ekim ayında, yüksek bütçe açığını finanse etmeye çalışan Umman'ın 6. blok sahasındaki yüzde 60'lık hissesini, Umman Petrol Geliştirme Şirketi'nden yeni bir şirkete devretmeyi planlandığına ve 2021'in ilk yarısında 3 milyar dolar tahvil ihraç etmeye çalışacağına ilişkin haberler yer almıştı.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜKLERİNDEN SAYILIYOR

Bloomberg'e göre, 6. blok sahası, günlük 650 bin varil üretim kapasitesiyle Orta Doğu'nun en büyük ham petrol sahalarından biri olarak biliniyor. Dünya enerji devi Hollandalı Royal Dutch Shell Şirketinin bu sahanın yüzde 34'üne, Fransız petrol şirketi Total'in yüzde 4'üne ve Tayland merkezli Partex şirketinin ise yüzde 2'sine sahip olduğu belirtiliyor.