AŞI HABERLERİ ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞÜ BERABERİNDE GETİRDİ

Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Covid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin ons altın fiyatları için baskılamaya devam ettiğini vurguladı.

Ons altın fiyatları kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.