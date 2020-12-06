İLETİ GÖNDEREMEYECEK



İYS'ye yüklenen veriler, buradaki sistemde denetlenerek, firmanın o mail adresi veya telefon numarasına ileti göndermeye izni olup olmadığı anlaşılacak. Firmalar kendilerine izin vermemiş kişilere bundan böyle ileti gönderimi yapamayacak.

Bu da tüketicilerin bir çoğundan gelen, "Ben bu firmadan hayatımda alışveriş yapmadım ancak benim bilgilerimi başka firmadan alıp bana mail atmışlar, mesaj atmışlar" serzenişinin önüne geçmiş olacak.