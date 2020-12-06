Bankalara kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Açıklamada kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı düzenlemeler de yapılacağı öğrenildi.