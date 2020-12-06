Araç fiyatlarına indirim müjdesi bekleyenlere kötü haber: O tarihten sonra araç piyasası altüst olacak! Koronavirüs salgını, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, sıkıntının üretimin durmasından kaynaklandığını belirtip, araç alacaklara, faizlerin düşmesinin ardından yükselen talebin fiyatları daha da yukarı çıkaracağına söyleyerek, "Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını döneminde 2021 yılının ilk aylarında düşen araç satış rakamları daha sonra ise salgının pandemi ilan edilmesinin ardından resmen patlama yaşamıştı.
'DURGUNLUK VAR'
Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi.
'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI'
Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor. Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor" diye konuştu.
'YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ SORUNU ÇÖZER'
Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, şöyle konuştu:
"Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz. Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor. Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız."
'PANDEMİDEN KURTULUNCA PİYASA RAHATLAYACAK'
Galerici esnafı Gökhan Evelek de pandeminin sonra ermesiyle piyasanın rahatlayacağını söyledi. Evelek, "Şu an ikinci el piyasasında bir gerileme var. Bu da pandemi sürecinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olmasına rağmen araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç alamıyor. İkinci el piyasasının bu kadar yüksek olmasının sebebi pandemi dolayısıyla üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen bir sıkıntı yaşamıyoruz. Elimizde araç var. Bu durum pandemi döneminden ne zaman kurtulursak, o zaman da piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
ARAÇ FİYATLARI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ, ARABA FİYATLARINA NEDEN ZAM GELİYOR?
Araba fiyatları Mart ayında hafif bir geri çekilme yaşarken Mart ayınının sonu ve özellikle de Nisan ayında sert bir yükseliş eğilimine girmeye başlamıştı. Yaşanan yükselişin nedenleri;
Koronavirüs salgını nedeni ile ülkelerin Mart ayı itibari ile alınan sert karantina tedbirleri kapsamında araba firmalarının üretimlerini sınırlandırması,
Nisan ayı itibari ile ülkelerin sınırlarını kapatması ve uçak seferlerinin durdurulması ile beraber araba üreten firmaların tedarik zincirinin kırılması,
Yaklaşık 3-4 aylık bir süre zarfında sıfır araç üretiminin durdurulması,
2019 yılında düşen araç talebi nedeni ile üretim kapasitesini düşüren otomobil markalarının pandemi dönemine eksik stokla yakalanması,
Koronavirüs salgını nedeni ile insanların hastalık kapma korkusu ile toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarına sahip olma isteği ile yoğun bir araç alım talebinde bulunması,
Sıfır araç stok sorunu ve gelen yüksek talep sonrasında sıfır araç alanların bekleme süresinin 4 aya çıkması,
Beklemek istemeyen kişilerin ikinci el araçlara yönelmesi ile beraber bu seferde ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi,
ÖTV oranlarına gelen yüksek zam,
Euro kurunda yaşanan dalgalanma gibi nedenlerle araç fiyatları hızlı bir şekilde yükselmişti.
Açıklama geldi! İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olur?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.
8 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENTİSİ
İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirdi.
Erkoç, ikinci el araca yönelik talebin de devam edeceğini kaydetti.