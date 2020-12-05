O dönem şirketin CEO'su Herbert Diess tarafından yapılan açıklamada, Slovakya'daki Bratislava fabrikasında kapasite artırımına gidileceği kaydedilmiş ve bu kapsamda Bratislava fabrikasına 1 milyar euroluk yatırım yapılacağı aktarılmıştı. Bu karar ile birlikte, Volkswagen Passat ve Passat ile aynı platformu paylaşan grup markalarından Skoda'nın Superb modelinin üretiminin Slovakya'ya kaydırılması bekleniyor.