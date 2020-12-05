2. el araba fiyatlarını indirecek yeni hamle! Önü açılıyor hükümet düğmeye bastı. 2. elde fiyatların yükselmesi nedeniyle pek çok kişi araba almaktan ya da elindeki modeli değiştirmekten vazgeçti. Yedi-sekiz aylık süreçte salgınla birlikte ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi araç almayı düşünenleri vazgeçiriyor. Pandemiyle birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra ikinci elde fiyatlar suni bir artış gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda öne sürülen bir iddiaya göre ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündeme geliyor.

NELER OLACAK?

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.