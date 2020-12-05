Bankalarda son dakika faiz depremi! 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları

Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor. 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Kredi çekecekler ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;