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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 19:57
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    • 05.12.2020 20:00
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    Bankalarda son dakika faiz depremi! 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları

    Ev ya da arabayı almayı düşünenler ndaki son gelişmeleri yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. İşte 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor. 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Kredi çekecekler ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.75
    Taşıt kredisi: 1.75
    Konut kredisi: 1.7

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi %1,71
    Taşıt kredisi %1,77
    Konut kredisi %1,52

    VAKIFBANK

    Taşıt kredisi: 1.75
    Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49
    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    TEB

    İhtiyaç kredisi: 1.25
    Taşıt kredisi: 1.35
    Konut kredisi: 1.37

    GARANTİ BBVA

    Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49
    Konut kredisi: 1.49
    Taşıt kredisi: 1.64

    AKBANK

    Direkt kredi: 1.89
    İhtiyaç kredisi: 1.81

    Taşıt kredisi: 1.45
    Konut kredisi: 1.25

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.40
    Taşıt kredisi: 1.50
    Ev kredisi: 1.35
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    Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika faiz depremi! 5 Aralık Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları