Buna göre, belirlenen destek modelleri, üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça belirlenecek illerde geçerli olacak.

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılacak. Bu üreticilerin arı ürünleri üretiminde kullanacağı makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımı desteklenecek.