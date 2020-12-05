Gram altın ve altının ons fiyatı tarihi düşüşe geçti! Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? Vatandaşlar altının fiyatının ne olacağını sorguluyor. Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerileme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.
Yıl genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı.
Altın fiyatları, kasım ayında ise dalgalı bir seyir izledi.
Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında altının ons fiyatını baskılaması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi. Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.
Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI
460,68
463,43
%0,06
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
461,30
461,39
%0,23
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.838,13
1.839,60
%-0,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
738,08
754,37
%0,23
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.952,31
3.008,25
%0,23
YARIM ALTIN FİYATI
1.471,54
1.508,74
%0,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.952,31
3.008,25
%0,23
ATA ALTIN FİYATI
3.055,17
3.133,89
%0,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
257,98
299,44
%-0,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
416,91
433,04
%-0,07
GREMSE ALTIN FİYATI
7.463,00
7.577,10
%0,06