Gram altın ve altının ons fiyatı tarihi düşüşe geçti! Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? Vatandaşlar altının fiyatının ne olacağını sorguluyor. Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerileme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.