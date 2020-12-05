Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet kadrolarında çalışmak isteyenler için duyurular gelmeye devam ediyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine kadrolu 826 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
KPSS ŞARTI YOK!
Bakan Pakdemirli açıklamasında şu detayları verdi:
- 826 kadrolu tarım işçisi alacağız. İŞKUR vasıtasıyla, noter kurasıyla, mülakat da yok.
- KPSS şartı olmayacak
- İlan önümüzdeki günlerde yayımlanacak.
- Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak
11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Pakdemirli, 2019-2020 döneminde yapılan personel alımlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR'a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik."
TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI!
1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.