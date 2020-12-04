Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 yılı asgari ücret zam oranına ilişkin tahminin A Haber canlı yayınında açıkladı.

Erdem, geçmiş son 10 yılın zam tablosunu değerlendirdi.

"2021 ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORANI YÜZDE 15-16..."

Erdem, asgari ücrete son 10 yılda bir önceki yılın enflasyon oranlarına göre ortalama 3 ya da 4 puanlık bir artış yapıldığını ifade etti. Bu yılın rakamlarına bakıldığında ise ortalama yüzde 15-16 oranında asgari ücrete zam beklediğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.