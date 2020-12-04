Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla dördüncü tabliyeyi bölgeye ulaştırdı.

Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin, köprüdeki gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacak.

Çimtaş tarafından hazırlanan tabliyelerden yıl sonuna kadar haftada ikişer adet sevkiyat yapılması planlanıyor.

"KEDİ YOLU DEVAM" EDİYOR

Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işleri için önem taşıyor.

Kedi yolu sayesinde köprünün deniz üzerindeki çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.