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    • 04.12.2020 12:00
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    SON DAKİKA: Hazine ve 'ndan vatandaşlara uyarı: Bakan Elvan'ın 'lerle ilgili bir açıklaması yok

    Son dakika: Hazine ve , sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın 'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

    AA
    Bakanlıktan vatandaşlara çok önemli uyarı! Sahte hesaplar..

    Hazine ve 'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

    "ATM'LERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
    Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı: Bakan Elvan'ın ATM'lerle ilgili bir açıklaması yok