Geçen yılın aynı döneminde yapılan ihracatın tutarının 1 milyar 618 milyon 507 bin 299 dolar olduğu dikkate alındığında, dış satımda yüzde 6,4 artış sağlandığı görüldü.

Bu süreçte en fazla ihracatı yaş sebze ve meyve sektörü yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 28 artıran sektör temsilcileri, 11 ayda 519 milyon 802 bin 382 dolarlık ihracata imza attı.

Bölgenin ihracatında 366 milyon 147 bin 605 dolarla maden ve metaller sektörü ikinci sırada yer aldı, sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ise 11 aylık dönemde ihracatını artıran sektörler arasında yer aldı. Sektörün geçen yılın aynı döneminde 141 milyon 806 bin 944 dolar olan ihracatı bu yıl yüzde 21'lik bir artışla 171 milyon 965 bin 203 dolara yükseldi.

Kimyevi maddeler ve mamullerinde de ihracat yüzde 5 artarak 158 milyon 689 bin 125 dolara ulaştı.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe de 11 ayda 77 milyon 455 bin 133 dolarlık ihracat gerçekleşti. Toplam ihracatın 427 milyon 814 bin 403 dolarlık kısmını da diğer sektörler oluşturdu.