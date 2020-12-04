Asgari ücret zammı belli oldu mu sorusunun yanıtına milyonlarca çalışan odaklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık ediyor. Bu bağlamda gözler yeni yılda asgari ücret tutarının ne kadar olacağına çevrilirken AGİ'ye de ne kadar zam yapılacağı milyonların gündemindeki yerini koruyor. Peki, 2021 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve yapılan önemli açıklamalar

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. İlk toplantı bugün yapılıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde anlık olarak yer alacaktır.