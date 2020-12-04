Asgari ücret zammı belli oldu mu sorusunun yanıtına milyonlarca çalışan odaklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık ediyor. Bu bağlamda gözler yeni yılda asgari ücret tutarının ne kadar olacağına çevrilirken AGİ'ye de ne kadar zam yapılacağı milyonların gündemindeki yerini koruyor. Peki, 2021 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve yapılan önemli açıklamalar
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?
2021 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. İlk toplantı bugün yapılıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde anlık olarak yer alacaktır.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
2020 YILI BRÜT VE NET ZAMMI
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.