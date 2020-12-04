Savunmada peş peşe ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra yeni nesil silahlar da görücüye çıkıyor. Mermili silahlarla vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atmadan imha edilebiliyor. İşte bu yeni nesil silahlardan biri ise Yönlendirilmiş Enerji Silahları. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde söz konusu silahlar arasında dünyada bir ilk olan ve ışık hızında hedeflere tepki verebilen ALKA YESS'i inceledi.
İŞTE YENİ SİLAH ALKA'NIN ÖZELLİKLERİ
ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS); Üzerinde hem Lazer tahribat sistemi, hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan, drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkin bir sistemdir.
Aynı zamanda yine terör eylemlerinde sıkça kullanılan EYP'lerin (El Yapımı Patlayıcı) uzaktan imhasını sağlayabilmektedir.
Araç üzerinde buldurduğu radar ve elektro optik sistemlerle birden fazla hedefin aynı anda hassas takibini sağlayarak bunların tahribatını gerçekleştirebilmektedir.
Mermili silahlarla vurulması güç Drone ürüleri ve mini/mikro insansız hava araçları (İHA) gibi yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı doğmuştur.
Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahı (Lazer silahı) geliştirilerek ilk olarak ROKETSAN tesislerinde test edilerek hizmete sunulmuştur.