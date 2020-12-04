Savunmada peş peşe ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra yeni nesil silahlar da görücüye çıkıyor. Mermili silahlarla vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atmadan imha edilebiliyor. İşte bu yeni nesil silahlardan biri ise Yönlendirilmiş Enerji Silahları. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde söz konusu silahlar arasında dünyada bir ilk olan ve ışık hızında hedeflere tepki verebilen ALKA YESS'i inceledi.