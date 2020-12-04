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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 15:02
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    • 04.12.2020 15:02
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    İlk test ’da yapılmıştı! ’ne bir yeni nesil silah daha: ! ve ’ları tek kurşun atmadan imha ediyor!

    savunmada ürettiği gerek yerli silahlar gerekse S’lar ile dünyanın gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Daha önce ’da test edilen ve ardından hizmete sunulan Yönlendirilmiş Enerji Silahı (Lazer silahı) İHA ve tehdidine karşı üretildi. Mermili silahlarla vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atmadan imha edilebiliyor.

    Savunmada peş peşe ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra yeni nesil silahlar da görücüye çıkıyor. Mermili silahlarla vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atmadan imha edilebiliyor. İşte bu yeni nesil silahlardan biri ise Yönlendirilmiş Enerji Silahları. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde söz konusu silahlar arasında dünyada bir ilk olan ve ışık hızında hedeflere tepki verebilen ALKA YESS'i inceledi.

    İŞTE YENİ SİLAH ALKA'NIN ÖZELLİKLERİ
    ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS); Üzerinde hem Lazer tahribat sistemi, hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan, drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkin bir sistemdir.

    Aynı zamanda yine terör eylemlerinde sıkça kullanılan EYP'lerin (El Yapımı Patlayıcı) uzaktan imhasını sağlayabilmektedir.

    Araç üzerinde buldurduğu radar ve elektro optik sistemlerle birden fazla hedefin aynı anda hassas takibini sağlayarak bunların tahribatını gerçekleştirebilmektedir.

    Mermili silahlarla vurulması güç Drone ürüleri ve mini/mikro insansız hava araçları (İHA) gibi yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı doğmuştur.

    Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahı (Lazer silahı) geliştirilerek ilk olarak ROKETSAN tesislerinde test edilerek hizmete sunulmuştur.
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    Haberler Ekonomi İlk test ROKETSAN’da yapılmıştı! Savunma Sanayii’ne bir yeni nesil silah daha: ALKA! Drone ve İHA’ları tek kurşun atmadan imha ediyor!