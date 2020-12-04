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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 14:37
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    • 04.12.2020 14:37
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    Son dakika: Hazine ve haftaya 3 ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

    Son dakika haberleri.. Hazine ve 'nın yayımladığı takvime göre, gelecek hafta 3 devlet tahvili si ve 1 kira sertifikası satışı yapacak. Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.

    AA
    Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

    Hazine ve , gelecek hafta 3 devlet tahvili si ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

    Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.

    Salı günü düzenlenecek üçüncü ihalede 10 yıl (3626 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek