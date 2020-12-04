ABD, Çin'e ait bir çip ve petrol şirketinin de aralarında bulunduğu 4 Çinli firmayı Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye aldı.

Söz konusu adım Çinli şirketlerin, Pekin yönetiminin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun modernize edilmesi yönündeki çabalarının bir parçası olduğu gerekçesiyle atıldı.

ABD'nin kara listeye alma adımı, söz konusu şirketlere yaptırım uygulanması için yasal zeminin hazırlanması anlamına geliyor.

ABD'de kara listedeki şirket sayısı 35'e yükseldi.

ÇİN HÜKÜMETİ, ABD'NİN ÇİNLİ ŞİRKETLERE YÖNELİK KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik attığı adımların "somut bir siyasi baskı eylemi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hua, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını kaydetti.