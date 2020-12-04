Günlük 10 bin lira dağıtılıyor! İki ülkeden talep o kadar fazla ki yetişmek mümkün değil. Adana'daki iki ilçede sonbahar yağışlarıyla görülen sedir mantarı bölge halkı için önemli bir kazanç oldu. Özellikle Japonya ve Güney Kore'den sedir mantarına yoğun ilgi gösteriliyor. Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarını bulmak için köylüler günün ilk ışıklarında ormana akın ediyor. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Sendir mantarı tüccarı Vahit Todil ise vatandaşlara günlük 10 bin TL para dağıtıldığını belirterek, mantarların Güney Kore ve Japonya'ya ihraç edildiğini söyledi.

KİLOSU 80 İLA 100 TL ARASI

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.