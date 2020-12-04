Aralık ayının gelmesiyle birlikte son taksit ödemesi kalan ilave tediye ödemelerin hesaplarda olacağı tarih akıllarda yerini aldı. İlk üç ödemeyi alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte taşeron ve kamu işçilerine ödemenin yapılacağı tarih bilgisi...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.