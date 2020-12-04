22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alarak yatırım yapanlar Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Yükselişiyle iki gündür dikkat çeken platin fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları son dört 4 yılın zirvesine çıktı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.840,02 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?