"AVRUPA, ABD VE JAPONYA ÇIRPINIŞTA"

Uzun vadeli beklentiniz nedir? 10 yıllık zaman diliminde dünyayı piyasaları nasıl görüyorsunuz?

Batı, Avrupa, ABD, Japonya gerçekten gırtlağına kadar borca batmış durumda. Tarihte hiç böyle bir örnek görmedik. Tarihi geçişler ve dönüşümler yaşanıyor. Ciddi borcu olan ülkeler. Mesela Avrupa, ABD ve Japonya çırpınışta. Bende bu bağlamda çok borcu olmayan ülkeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bunu söylemeyi de sevmiyorum ama Amerikalıyım ama gidişatı çok parlak görmüyorum" dedi.

"ÇİN DEV BİR ÜLKE OLARAK FENA DEĞİLDİ"

Gelişen ülkeler pandemiyi ekonomik açıdan nasıl yönetti? Piyasalar açısından nasıl görüyorsunuz gelişen ülkeleri?

Şimdi gelişen ülkeler deyince 200 ülkeden bahsediyoruz. Ama spesifik olarak bakınca Çin dev bir ülke olarak fena değildi. Hindistan sıkıntı yaşadı. Yani gelişen ülkeler olarak değil ülkeler bazda bakmak lazım.