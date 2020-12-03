Son dakika: sahibinden.com o veriyi açıkladı! İşte en çok satılan otomobiller!

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 36'sı 0–100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 25,1'i ise 50 bin 1 lira ila 100 bin lira aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com'da ilan bakanlar, kasımda sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar, en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.