SON DAKİKA: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 60 milyon lira artarak 598 milyar 635 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 yükselerek 142 milyar 145 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 487 milyon lirası taksitli, 78 milyar 658 milyon lirası taksitsiz oldu.