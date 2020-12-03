Para alabilirsiniz... Trafik sigortasında çok önemli gelişme... İptal edildi! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. İptal edildi. Böylece 2016 yılından öncesine geri dönülmüş oldu. Ödenecek paralar nasıl hesaplanacak? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası kim ne kadar tazminat alabilecek. Trafik sigortasında bir dönemin sonu geldi. Anayasa Mahkemesi trafik sigortalarında bazı maddeleri iptal etti. Herkes hangi maddelerin iptal edildiğini merak ediyor. 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile trafik sigortasında ödenecek tazminatların, genel şartlar ile belirlenmesine imkan tanınmıştı. Böylece, trafik kazalarında hayatını kaybedenler için sigortadan ödenecek tazminatın hesaplanmasına düzenleme getirilmişti. Anayasa Mahkemesi ise tazminat hesaplamasının genel şartlarla düzenlenemeyeceğini, bunun kanunla yapılması gerektiğini hükmederek, maddeyi iptal etti.
HANGİ MADDELER İPTAL EDİLDİ?
İptal edilen maddelerin içinde bir tanesi var ki, hem çok önemli hem de bundan sonra dengeleri değiştirecek nitelikte. İşin hukuksal boyutuna çok fazla girip, kafaları karıştırmak istemiyorum. En basit haliyle anlatayım. 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile trafik sigortasında ödenecek tazminatların, genel şartlar ile belirlenmesine imkan tanındı. Böylece, trafik kazalarında hayatını kaybedenler için sigortadan ödenecek tazminatın hesaplanmasına ve bu hesap sonrası da yakınlarına yapılacak ödeme tutarına düzenleme getirildi. Hesaplama yönteminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasına hükmedildi. İşte Anayasa Mahkemesi, tazminat hesaplamasının genel şartlarla düzenlenemeyeceğini, bunun kanunla yapılması gerektiğini hükmederek, maddeyi iptal etti.
SÜRÜCÜLERİ NELER BEKLİYOR?
Şimdi birileri diyecek ki, 'iptal edilmişse ne olmuş yani'. O iş, o kadar basit değil. 2016 yılında, bir torba kanun içine eklenen bu maddeyle, neden düzenleme yapıldı; ona bakmak lazım. Tüm sürücüler, o dönemi hatırlayacaktır. Sigorta şirketleri trafik sigortasında fiyatları neredeyse yüzde 150'lere varan oranlarda artırmışlardı. Gerekçe ise, yargı kararlarıydı. Özellikle trafik sigortasında ödenen vefat tazminatının hesaplanmasında, kanunla sınırları çizilmiş belli bir standart olmadığından mahkemeler, kişiden kişiye değişen tutarlarda tazminatlara hükmediyordu. Sigorta şirketleri de bunları ödemek durumunda kalıyordu. Hatta bu düzen -daha doğrusu düzensizlik- aracı adı verilen kişilerin türemesine bile neden olmuştu. Bu aracılar, 'sigorta şirketi size az para öder, bana vekalet verin, dava açalım üç-dört katı tazminat alırız' diyerek, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kapısına çalıyordu.
TAZMİNATLAR NASIL ÖDENECEK?
Sigorta şirketleri hesapta kitapta olmayan paralar ödemeye başlayınca da trafik sigortasının primlerini ciddi artırmış; bu sefer de tüketici feryat eder hale gelmişti. Kaotik ortamı bitirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı (o dönem Hazine Müsteşarlığıydı) devreye girdi, 2016 yılının nisan ayında çıkan torba kanun içine trafik sigortasından ödenecek tazminatların genel şartlarda öngörülen esaslara göre belirleneceği yönünde bir madde eklendi ve hesaplama yönteminin de Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlemesine izin verildi.
Düzenleme ile birlikte trafik sigortasındaki kaos bitti. O günden bu yana da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı hesaplama yöntemi ile tazminatlar ödeniyor. İşte, geçen cuma günü, Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Böylece, tekrardan, 2016 yılından önceki döneme dönüldü. Şimdi anladınız mı, bu iptal kararının ne kadar önemli olduğunu.
Peki, bundan sonra ne olacak? Ya mahkemeler, tazminat taleplerinde, dört yıldır uyguladıkları hesaplama yöntemine göre karar verecek –ki, ben böyle olacağını sanıyorum- ya da geçmişte olduğu gibi her mahkeme ayrı ayrı tazminatlara hükmedecek.
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?
Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. Bu durum ise çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Trafik sigortasını yapan kişi kendi masraflarını karşılayamamaktadır. Araçları için zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Yapılan denetimlerde trafik sigortası olmayan araçlar bir ceza yaptırımı ile karşılaşırlar. Trafik sigortasının süresi dolan veya yaptırmayan araçlar trafikten men edilerek, bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Sonrasında ise trafik sigortası yapılana kadar araçlar bekletilir.
Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek olan zarar karşılama tutarları, ödenen prim ile alakalıdır ve içeriğine göre belirli üst limitlere sahiptir. Bu limitler oluşan olay ve duruma göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir can kaybı durumunda tazminat için ödenecek tutar ile yaralanmayla biten bir kaza sonucunda hastane masrafları için ödenecek tutar farklı olacaktır. Benzer şekilde, araçlarda oluşan maddi hasarlara karşılık ödenecek tutar farklılık gösterebilmektedir. Bu ödenecek tutarlar genel itibari ile her sene değişmektedir ve buna istinaden senelik ödenecek primlere bu durum yansıtılmaktadır.