McConnell ise bugün yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu söyledi. Uzlaşmaya varılabileceğini belirten McConnell, konuya ilişkin Pelosi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.