ABD Kongresi 740 milyar dolarlık savunma bütçesine son halini verdi

2021'DE SAVUNMAYA 740 MİLYAR DOLAR AYRILDI

Tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe ayrıldı.

Bunun yanı sıra, Enerji Bakanlığı bütçesi altında nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için ise 26,6 milyar dolar bütçe belirlendi.