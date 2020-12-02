Yeni uygulama başlatıldı! Paranızı hemen alın! Şartlar değişti! Milyonları yakından ilgilendiren flaş gelişme!

Paranızı hemen alın! Yeni uygulama başlatıldı! Şartlar değişti! Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan işçilere ödenecek destek için başvuruları işverenler yapabiliyor. Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birçok kişinin şikayeti dikkate alınarak verilen kararı Noyan Doğan bugünkü köşesine taşıdı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değişen şartlar... Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu durum değişti ve kısa çalışma ödeneğinde yeni uygulama başlatıldı. Peki, yeni karara göre kimler, hangi şartlarda kısa çalışmadan yararlanabilecek? Madde madde anlatayım.
KİMLER, NASIL YARARLANACAK?
30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.
30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.
İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak.
30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.
Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.
Daha önce kısa çalışmaya hiç başvurmamış işyerleri 1 Aralık itibariyle İŞKUR'a başvurabilecek ve kısa çalışma ödeneği alabilecek.
İŞSİZ MAAŞINDAN DÜŞÜLMEYECEK
İşyerleri 1 Aralık tarihinden itibaren 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Yeni çıkan yasa ile kısa çalışma ödeneği 2021'nin haziran sonuna kadar uzatılabilecek. Kısa çalışma başvuruları sadece e-devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak.
Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında ise yeni bir düzenlemeye gidilmedi. Dün olduğu gibi 1 Aralık'tan sonrası için de çalışanın; kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.
Ödeme tutarı da değiştirilmedi. Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
1 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.
Dün olduğu gibi bugün de kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler içinde çalışanın emeklilik primleri ne devlet ne de işveren tarafından ödenmeyecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?
Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.
Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.
7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.