Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"2009 yılından itibaren hayatımıza giren kripto para kavramı esasında, Türkçe'de blokzinciri anlamına gelen 'blockchain' teknolojisine dayanmaktadır. Kripto paralarla ilgili her türlü işlem blokzincir sistemi üzerinden yapılmaktadır.

BLOKZİNCİR NEDİR?

"Blokzincir, internet üzerinde toplanan bilgilerin veya verilerin açık bir kayıt defteri olarak tanımlanabilmektedir. Sistem en temelde şifreli bir verinin zincir halkaları ile birbirlerine bağlanması ve değiştirilemez bloklar halinde birleştirilmesine dayanmaktadır.

"Zincir üzerine eklenmiş verilerin değiştirilmesi ya da silinmesi neredeyse imkânsızdır. Bunun nedeni bir zincirdeki veride değişiklik yapılabilmesi için söz konusu zincirin en başındaki bloğa kadar gidilmesinin gerekmekte olmasıdır.