2. el otomobil fiyatları el yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil almak daha cazip oluyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2020 yılında çok ciddi bir artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile bünyesinde bulunan araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
İşte ihalede satılan araçlar
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira
MİLYONLARCA KİŞİ BİLMİYOR
Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak fakat bizde buradan e-ihale sistemini sizlere duyurmuş olduk. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına araç satın almak için sizde e-ihale sistemine üye olabilir ve hemen açık artırmaya katılabilirsiniz.
E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
E-İHALE NEDİR?
E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.