Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle birçok işletme kapanmak zorunda kalırken hükümet art arda destek paketi geldi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın açıkladığı paketler sonrası ev ve otomobil satışlarında patlama yaşanmıştı. Peki hangi bankada kredi faizi ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve diğer bankaların faiz oranları…