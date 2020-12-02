Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle birçok işletme kapanmak zorunda kalırken hükümet art arda destek paketi geldi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın açıkladığı paketler sonrası ev ve otomobil satışlarında patlama yaşanmıştı. Peki hangi bankada kredi faizi ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve diğer bankaların faiz oranları…
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.7
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.81
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.25
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.50
Ev kredisi: 1.35
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.61
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.56