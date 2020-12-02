Tablo kasımda da değişmedi! Otomotiv sektöründen 2,7 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, kasımda 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 638 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 645 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 1,1 artışla 12 milyar 222 milyon 166 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 313 milyon 169 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,9 yükselişle 433 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. EN ÇOK ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI

Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67 oldu. Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye'de oldu. Miktar bazında ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton oldu. PARİTE ETKİSİ 452 MİLYON DOLAR

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre, 2019-2020 Kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar): 1 - 30 KASıM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) I. TARIM 2.353.316 2.313.169 -1,7 14,4 23.194.255 24.032.474 3,6 14,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.617.010 1.562.290 -3,4 9,7 15.211.622 16.117.994 6,0 9,6 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 620.370 612.403 -1,3 3,8 6.751.756 7.161.443 6,1 4,3 Yaş Meyve ve Sebze 331.627 371.602 12,1 2,3 2.192.294 2.676.143 22,1 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 139.252 165.002 18,5 1,0 1.548.900 1.660.563 7,2 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 151.255 154.899 2,4 1,0 1.420.408 1.396.314 -1,7 0,8 Fındık ve Mamulleri 264.184 156.126 -40,9 1,0 2.006.007 1.961.022 -2,2 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 25.258 25.232 -0,1 0,2 288.998 267.774 -7,3 0,2 Tütün 75.957 68.067 -10,4 0,4 899.556 891.619 -0,9 0,5 Süs Bitkileri ve Mam. 9.107 8.960 -1,6 0,1 103.705 103.117 -0,6 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 215.149 228.077 6,0 1,4 2.517.911 2.397.855 -4,8 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 215.149 228.077 6,0 1,4 2.517.911 2.397.855 -4,8 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 521.157 522.803 0,3 3,2 5.464.722 5.516.625 0,9 3,3 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 521.157 522.803 0,3 3,2 5.464.722 5.516.625 0,9 3,3 II. SANAYİ 12.094.493 12.222.166 1,1 76,0 137.758.783 125.876.768 -8,6 75,3 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.050.209 1.068.117 1,7 6,6 12.126.223 10.995.669 -9,3 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 674.307 705.864 4,7 4,4 7.942.973 7.116.503 -10,4 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 124.237 104.496 -15,9 0,6 1.685.060 1.337.873 -20,6 0,8 Halı 251.664 257.758 2,4 1,6 2.498.190 2.541.293 1,7 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.813.159 1.638.294 -9,6 10,2 20.277.956 18.279.809 -9,9 10,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.813.159 1.638.294 -9,6 10,2 20.277.956 18.279.809 -9,9 10,9 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.231.125 9.515.755 3,1 59,1 105.354.604 96.601.291 -8,3 57,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.537.168 1.523.645 -0,9 9,5 17.676.168 16.814.918 -4,9 10,1 Otomotiv Endüstrisi 2.690.139 2.698.269 0,3 16,8 30.521.314 25.290.238 -17,1 15,1 Gemi ve Yat 162.196 223.266 37,7 1,4 969.741 1.298.036 33,9 0,8 Elektrik Elektronik 1.013.035 1.112.631 9,8 6,9 11.219.496 10.809.889 -3,7 6,5 Makine ve Aksamları 682.990 694.521 1,7 4,3 7.754.787 7.449.587 -3,9 4,5 Demir ve Demir Dışı Metaller 689.664 763.216 10,7 4,7 8.079.829 8.107.894 0,3 4,9 Çelik 989.897 1.227.733 24,0 7,6 14.141.684 12.420.899 -12,2 7,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 301.613 319.176 5,8 2,0 3.478.114 3.686.851 6,0 2,2 Mücevher 376.584 312.331 -17,1 1,9 4.056.425 3.757.614 -7,4 2,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 360.283 191.547 -46,8 1,2 2.705.520 2.288.684 -15,4 1,4 İklimlendirme Sanayii 419.045 440.332 5,1 2,7 4.638.044 4.567.246 -1,5 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 8.512 9.087 6,8 0,1 113.481 109.434 -3,6 0,1 III. MADENCİLİK 370.700 433.404 16,9 2,7 4.315.680 4.161.835 -3,6 2,5 Madencilik Ürünleri 370.700 433.404 16,9 2,7 4.315.680 4.161.835 -3,6 2,5 T O P L A M (TİM*) 14.818.510 14.968.739 1,0 93,0 165.268.717 154.071.077 -6,8 92,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.424.140 1.118.802 -21,4 7,0 14.822.982 13.019.760 -12,2 7,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.242.650 16.087.540 -1,0 100,0 180.091.699 167.090.837 -7,2 100,0