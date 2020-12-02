Tablo kasımda da değişmedi! Otomotiv sektöründen 2,7 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, kasımda 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 638 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 645 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.
Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 1,1 artışla 12 milyar 222 milyon 166 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 313 milyon 169 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,9 yükselişle 433 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
EN ÇOK ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI
Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67 oldu.
Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu.
Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu.
En dikkat çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye'de oldu.
Miktar bazında ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton oldu.
PARİTE ETKİSİ 452 MİLYON DOLAR
Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar oldu.
TİM verilerine göre, 2019-2020 Kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 KASıM
SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER
2019
2020
Değişim ('20/'19)
Pay(20) (%)
2018 - 2019
2019 - 2020
Değişim ('20/'19)
Pay(20) (%)
I. TARIM
2.353.316
2.313.169
-1,7
14,4
23.194.255
24.032.474
3,6
14,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
1.617.010
1.562.290
-3,4
9,7
15.211.622
16.117.994
6,0
9,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
620.370
612.403
-1,3
3,8
6.751.756
7.161.443
6,1
4,3
Yaş Meyve ve Sebze
331.627
371.602
12,1
2,3
2.192.294
2.676.143
22,1
1,6
Meyve Sebze Mamulleri
139.252
165.002
18,5
1,0
1.548.900
1.660.563
7,2
1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri
151.255
154.899
2,4
1,0
1.420.408
1.396.314
-1,7
0,8
Fındık ve Mamulleri
264.184
156.126
-40,9
1,0
2.006.007
1.961.022
-2,2
1,2
Zeytin ve Zeytinyağı
25.258
25.232
-0,1
0,2
288.998
267.774
-7,3
0,2
Tütün
75.957
68.067
-10,4
0,4
899.556
891.619
-0,9
0,5
Süs Bitkileri ve Mam.
9.107
8.960
-1,6
0,1
103.705
103.117
-0,6
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
215.149
228.077
6,0
1,4
2.517.911
2.397.855
-4,8
1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
215.149
228.077
6,0
1,4
2.517.911
2.397.855
-4,8
1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
521.157
522.803
0,3
3,2
5.464.722
5.516.625
0,9
3,3
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
521.157
522.803
0,3
3,2
5.464.722
5.516.625
0,9
3,3
II. SANAYİ
12.094.493
12.222.166
1,1
76,0
137.758.783
125.876.768
-8,6
75,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
1.050.209
1.068.117
1,7
6,6
12.126.223
10.995.669
-9,3
6,6
Tekstil ve Hammaddeleri
674.307
705.864
4,7
4,4
7.942.973
7.116.503
-10,4
4,3
Deri ve Deri Mamulleri
124.237
104.496
-15,9
0,6
1.685.060
1.337.873
-20,6
0,8
Halı
251.664
257.758
2,4
1,6
2.498.190
2.541.293
1,7
1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
1.813.159
1.638.294
-9,6
10,2
20.277.956
18.279.809
-9,9
10,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
1.813.159
1.638.294
-9,6
10,2
20.277.956
18.279.809
-9,9
10,9
C. SANAYİ MAMULLERİ
9.231.125
9.515.755
3,1
59,1
105.354.604
96.601.291
-8,3
57,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.537.168
1.523.645
-0,9
9,5
17.676.168
16.814.918
-4,9
10,1
Otomotiv Endüstrisi
2.690.139
2.698.269
0,3
16,8
30.521.314
25.290.238
-17,1
15,1
Gemi ve Yat
162.196
223.266
37,7
1,4
969.741
1.298.036
33,9
0,8
Elektrik Elektronik
1.013.035
1.112.631
9,8
6,9
11.219.496
10.809.889
-3,7
6,5
Makine ve Aksamları
682.990
694.521
1,7
4,3
7.754.787
7.449.587
-3,9
4,5
Demir ve Demir Dışı Metaller
689.664
763.216
10,7
4,7
8.079.829
8.107.894
0,3
4,9
Çelik
989.897
1.227.733
24,0
7,6
14.141.684
12.420.899
-12,2
7,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
301.613
319.176
5,8
2,0
3.478.114
3.686.851
6,0
2,2
Mücevher
376.584
312.331
-17,1
1,9
4.056.425
3.757.614
-7,4
2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii
360.283
191.547
-46,8
1,2
2.705.520
2.288.684
-15,4
1,4
İklimlendirme Sanayii
419.045
440.332
5,1
2,7
4.638.044
4.567.246
-1,5
2,7
Diğer Sanayi Ürünleri
8.512
9.087
6,8
0,1
113.481
109.434
-3,6
0,1
III. MADENCİLİK
370.700
433.404
16,9
2,7
4.315.680
4.161.835
-3,6
2,5
Madencilik Ürünleri
370.700
433.404
16,9
2,7
4.315.680
4.161.835
-3,6
2,5
T O P L A M (TİM*)
14.818.510
14.968.739
1,0
93,0
165.268.717
154.071.077
-6,8
92,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı