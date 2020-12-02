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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 14:43
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    • 02.12.2020 14:43
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    Son dakika: da elektrik fiyatları

    Son dakika haberleri... AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,45 azalarak 176 milyon 935 bin 345 lira oldu.

    Spot piyasada elektrik fiyatları

    da bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 233 lira 33 kuruş olarak belirlendi.  

    AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,45 azalarak 176 milyon 935 bin 345 lira oldu.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 400 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 233 lira 33 kuruş olarak tespit edildi. 

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 603 kuruş oldu.  

    Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 234 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Spot piyasada elektrik fiyatları