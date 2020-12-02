Her ayın 14'ünde ödeme hesaplara yatıyor! Bir defaya mahsus hemen alabilirsiniz! Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde!

Her ayın 14'ünde ödeme hesaplara yatıyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Bakanlıkça belirtilen kriterleri taşıyan kadınlar bu sosyal yardımları almaya hak kazanırlar. Son dönemlerde kadınlara yönelik sosyal yardımlarda en çok merak edilenler süt parası yardımı ve doğum yardımı oldu. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın veya erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. Süt parası doğumun ardından yaklaşık iki ay içerisinde ödenir. Peki bu yardımlar nasıl alınır? Süt parası kimlere verilir? Doğum yardımı kaç TL'dir? Süt parası yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Süt Parası Yardımından Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. 2015 yılından sonra doğan her çocuk için ayrı yapılan süt parası ödemesi sadece bir kez olmak şartıyla başvurusu onaylanan anne ve babalara ödenir.
• Süt parası desteği T.C. vatandaşı olan tüm kadınlara verilir.
• Kadınların emzirme desteğinden yararlanmak için kendisinin ya da eşinin 4A ve 4B kapsamında sigortalı olması yeterlidir.
• Emzirme ödeneği başvurusundan önce bebeklerin kimliğinin çıkarılması şarttır.
• 2015 yılından sonra dünyaya gelen bebeklerin hayatta olması gerekir. Bu bebekler için 5 yaşını tamamlamadan süt parası yardımı alınabilmesi söz konusudur.
• 4A ve 4B sigorta kolunda olanların; doğumun tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 120 gün sigorta primlerinin yatırılmış olması ve SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması gerekir.
Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
4A sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların normal şartlarda süt parası desteği için başvuruda bulunmasına gerek kalmaz. Doğumun hemen ardından hastane tarafından; bebeğin ve ebeveynlerin bilgileri SGK sistemine aktarılır. Ebeveynlerin banka hesabının olması durumunda süt parası bu hesaba; aksi durumlarda ise PTT'ye aktarılır. 4B sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların süt parası yardımında faydalanması için ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını iletmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişileri yanında; süt parası başvuru dilekçesi, doğum raporu ve kimlik belgesi gibi evrakların olması şarttır.
Süt Parası Ne Zaman Ödenir? Süt Parası Nereye Yatırılır?
Süt parası desteği başvurunun onaylanmasından sonraki takip eden ayın 8-14 günleri arasında yatırılır. Bebeğin doğumundan itibaren 5 yıl içinde süt parası ödeneği için başvuruda bulunabilir. Her bebek için yalnızca tek sefer ödenen süt parası, SGK üzerinden tanımlanan banka hesapları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılır. Annenin Ziraat Bankası hesabı varsa; süt parası direkt olarak bu hesaba aktarılır. Ziraat Bankası hesabı olmayanlar için ise alternatif ikamet adresine en yakın yerdeki PTT şubesidir. Aynı zamanda SGK üzerinden Halk Bank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından birini tanımlayarak da ödenek alınabilir.
Doğum Yardımı Nedir?
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan her anneye doğum yardımı verilmektedir. Bu yardımlar canlı doğumları kapsamaktadır. Anne veya baba doğum yardımı alabilir. Doğum yardımı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Doğum yardımları çocuk başına verilmekte ve tek seferliktir.
Doğum Yardımı Ne Kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımlarının miktarları kanunen belirlenmiştir. 2020 yılı miktarlarına göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL'dir.