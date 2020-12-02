



Van'daki bağlama RES'in, 2021 yıl ortasına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor. FİNA Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, bağlama RES projesine başlarken çok cesur bir yatırım kararı verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin en doğusundaki, en yüksekteki RES'ini Van'a kurduk. Bağlama RES; 53,2 MW kurulu gücü ile Doğu Anadolu'daki en yüksek kapasiteli rüzgâr enerjisi projesi olacak. Tüm projelerimizi özverili bir çalışma ile hedef tarihimizden bir gün bile şaşmadan devreye almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.









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