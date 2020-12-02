"Bu ortamda hisse senetlerinde yükselişler ön planda olurken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında değer kaybetti. Altın dolardaki zayıflama ile yükselirken, gelişmiş ekonomilerin tahvil faizleri hızlı yükseldi.

"Yurtiçinde ise Türk finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Markit tarafından yayınlanan Kasım ayı PMI ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri şehirde Kasım ayında enflasyonun hızlı yükseldiğini ortaya koydu.

"Bu ortamda döviz kurları gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kaybetti. Hisse senetleri küresel eğilimlerle uyumlu yükselerek önceki günkü kayıplarını telafi etti. Tahvil piyasasında karışık seyir

hakimdi.