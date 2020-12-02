Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.