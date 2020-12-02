



VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Yeni düzenlemeden ise ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar yararlanacak.





ÜÇ ŞARTI YERİNE GETİRMEK ZORUNDALAR

Düzenlemede yer alan şartlara göre evinde üretim yapan ve bunu çeşitli platformlarda satanlara yönelik uygulanacak vergi muafiyetinden yararlanmak için söz konusu kişilerin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.