Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından uygulamaya alınan yeni kısıtlamalar nedeniyle bazı işyerleri kapandı. Söz konusu iş yerlerinde çalışan vatandaşlar yeniden kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başladılar. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşer mi? İşte merak edilenler…
Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Kasım'da alınan kararla, başta restoran ve kafeler olmak üzere bazı işyerlerinin faaliyetleri kısıtlandı, bazı işyerlerinin ise durduruldu. Ancak bu işyerlerinden sadece 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş olanları bu imkandan yararlanabildi. Bu tarihte sonra işe girenler ve yine bu tarihten sonra ilk kez kısa çalışmaya başvuranlar ödenekten yararlanamadı.
Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu durum değişti ve kısa çalışma ödeneğinde yeni uygulama başlatıldı. Peki, yeni karara göre kimler, hangi şartlarda kısa çalışmadan yararlanabilecek? Hürriyet'te Noyan Doğan'ın konuyla ilgili cevapları:
KİMLER, NASIL YARARLANACAK?
* 30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.
* Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.
* 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.
* İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak.
* 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.
* Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.
* Daha önce kısa çalışmaya hiç başvurmamış işyerleri 1 Aralık itibariyle İŞKUR'a başvurabilecek ve kısa çalışma ödeneği alabilecek.
İŞSİZ MAAŞINDAN DÜŞÜLMEYECEK
*İşyerleri 1 Aralık tarihinden itibaren 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Yeni çıkan yasa ile kısa çalışma ödeneği 2021'nin haziran sonuna kadar uzatılabilecek.
* Kısa çalışma başvuruları sadece e-devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak.
* Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında ise yeni bir düzenlemeye gidilmedi. Dün olduğu gibi 1 Aralık'tan sonrası için de çalışanın; kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.
* Ödeme tutarı da değiştirilmedi. Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
* 1 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.
* Dün olduğu gibi bugün de kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler içinde çalışanın emeklilik primleri ne devlet ne de işveren tarafından ödenmeyecek.