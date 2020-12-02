Real Madrid'de futbol ve basketbol takımlarının oyuncuları ve teknik kadroları koçları ile kulübün farklı departmanlarındaki üst düzey yöneticileri gönüllü olarak bu yılki ücretlerini yüzde 10 düşürmeyi kabul etmişti.

Ligin sonuna kadar Kovid-19 önlemlerin uygulanmaya devam etmesi halinde ise bu ücret indiriminin yüzde 20 olacağı konusunda anlaşılmıştı.