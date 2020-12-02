Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Hafta içi banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu bağlamda bankalar yeni çalışma saatlerini müşterilerine bilgilendirme mesajı yoluyla duyuruyor. Peki, Yapı Kredi, Garanti, HSBC, İş Bankası saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte yeni çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...