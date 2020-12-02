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    • Ekonomi
    • 03.12.2020 00:21
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    • 03.12.2020 00:27
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    Aralık ayında bu kurumlara alım yapılacak! İşte alımın yapılacağı iller ve kadrolar...

    Memur olmak isteyen binlerce kişi yayımlanan son ilanları ve yapılan son duyuruları yakından takip ediyor. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirli tarihler aralığında yeni ilanlar yayınlanıyor. Başvuru yapmak isteyenler ise hangi kadrolara alım yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte alımın yapılacağı iller ve kadrolar...

    Aralık ayında bu kurumlara alım yapılacak!

    Aralık ayında pek çok kuruma alım yapılacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar özellikle kurumlar tarafından yayımlanan güncel memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Aralık ayında alım yapılacak kadrolar ve kurumlar yayımlanan ilanların ardından netlik kazandı. Haberimizde alım yapan kurumları ve kadro sayısını detaylı bir şekilde derledik. İşte alım yapılacak kurumlar

    ARALIK AYI KAMU PERSONELİ İLANLARI

    İşte o ilanlar:

    Ticaret Bakanlığı

    60 memur alımı

    Sağlık Bakanlığı

    12 bin sözleşmeli personel

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    İstanbul Beyoğlu Belediyesi

    80 memur alımı

    Türkiye İstatistik Kurumu

    40 memur alımı

    Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

    60 zabıta memuru

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi

    2 inşaat mühendisi

    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

    4 memur alımı

    Nevşehir Belediye Başkanlığı

    19 memur alımı

    Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

    2 itfaiye eri

    İzmir Kalkınma Ajansı

    6 memur alımı

    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

    6 memur alımı

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    50 avukat alımı

    İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

    4 müfettiş yardımcısı

    Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

    1 memur alımı

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    400 idare memuru öğrencisi

    Sakarya Geyve Belediyesi

    8 zabıta memuru

    Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

    1 halkla ilişkiler destek personeli

    Çorum Belediyesi

    Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

    Karacadağ Kalkınma Ajansı

    7 memur alımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı

    10 uzman yardımcısı

    Konya Büyükşehir Belediyesi

    2 memur alımı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi

    250 itfaiye eri

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

    42 personel alımı

    Tapu Kadastro

    5 uzman yardımcısı

    Dicle Kalkınma Ajansı

    9 memur alımı

    Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

    2 memur alımı

    İstanbul Kalkınma Ajansı

    15 memur alımı
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    Haberler Ekonomi Aralık ayında bu kurumlara alım yapılacak! İşte alımın yapılacağı iller ve kadrolar...