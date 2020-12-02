Aralık ayında bu kurumlara alım yapılacak! İşte alımın yapılacağı iller ve kadrolar...

Aralık ayında pek çok kuruma alım yapılacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar özellikle kurumlar tarafından yayımlanan güncel memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Aralık ayında alım yapılacak kadrolar ve kurumlar yayımlanan ilanların ardından netlik kazandı. Haberimizde alım yapan kurumları ve kadro sayısını detaylı bir şekilde derledik. İşte alım yapılacak kurumlar

ARALIK AYI KAMU PERSONELİ İLANLARI

İşte o ilanlar:

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel

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