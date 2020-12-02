Pandemi döneminde e-ticaret’ten 50 milyar TL

COVİD-19 pandemisi, e-ticareti uçurdu. Alışverişlerin e-ticarete yönelmesiyle ciro rekorları kırılırken, girişimciler de rotayı bu alana çevirdi. e-ticarette her yıl en büyük hareketlilik Kasım ve Aralık'ta gerçekleşirken, bu yılki talebin geçen yılın çok üstünde olduğu, 2 ayda 50 milyar liralık gelir beklendiği belirtiliyor.

KASIM KAZANCI 30 MİLYAR

Tüm dünyada geride bırakılan Efsane Cuma indirimlerine ilişkin bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya döneminin 30 milyar liralık hedefi tutturduğunu söyledi. Ekmekçi, "Bu sene kampanya döneminde online alışverişe talep geçen yıla göre yüzde 110'un üzerindeydi. Kasım ayına yayılan kampanya sebebiyle teknik aksamalar en alt seviyede yaşandı. Tüketicilerin sepet ortalaması 350 lira olarak gerçekleşti" dedi.

TÜM AYA YAYILDI

Pandeminin bu sene online alışverişe etkileri hakkında da değerlendirmede bulunan Ekmekçi, şu bilgileri verdi: "Bu yıl tüm yıllardan farklı olarak indirimler tek güne sığdırılmadan tüm haftaya ve aya yayıldı. Tüm Kasım ayına yayılmış bir e-ticaret kampanya serisi gerçekleşti. Online alışverişe gösterilen yoğun talep ile Kasım ve Aralık aylarında 50 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz."

Emre Ekmekçi bu sene de elektronik ve moda kategorisinin liderliği bırakmadığını dile getirdi. En çok artış gösteren kategorinin geçen yıla göre 5 kat artışla süpermarket kategorisi olduğunu bildiren Ekmekçi, okul malzemeleri, ofis ve çalışma malzemelerine 2 kat talep artışı gözlemlediklerini söyledi.

Pandeminin etkisi ile evde spor yapmanın unutulmadığını kaydeden Ekmekçi, Efsane Cuma indirimleri çerçevesinde spor ekipmanları, yoga ve pilates 'mat'ı gibi ürünlerde geçen yıla göre yüzde 150 talep artışı yaşandığını belirtti.