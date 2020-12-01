Kredi faiz oranlarında yeni değişikler yaşanmaya devam ediyor ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? Kredi çekmeyi düşünenler için haberimizin içerisinde güncel faiz oranlarını derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;