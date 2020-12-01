Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor."