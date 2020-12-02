Pandemi sürecinde istihdamı korumak için devreye alınan desteklerden olan kısa çalışma ödeneğinde yeni perde açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma ödeneği için 30 Haziran'dan önce başvuru yapmayan iş yerleri de kapsama alındı.
3 AY SÜREYLE ÖDENEK
● YENİ BAŞVURU İMKANI: 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Aralık 2020'ye kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
● İŞÇİ İLAVE EDİLEBİLECEK: 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.
● MEVCUT İŞÇİLER İÇİN YENİ İŞLEM YOK: Daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek yok. Bu işçiler maaş almaya devam edecek.