



● İŞÇİ İLAVE EDİLEBİLECEK: 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.



● MEVCUT İŞÇİLER İÇİN YENİ İŞLEM YOK: Daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek yok. Bu işçiler maaş almaya devam edecek.

