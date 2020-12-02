Genç girişimcilere iş fırsatı

'ACADEBİ' genç girişimcilik projesi ile üniversitelilerin iş hayatına atılması destekleniyor. Gençlerle birlikte 2.5 ayda bin 200 mağaza kurduklarını, gelecek yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 bin mağaza kurmak olduğunu belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, projeyi gençlere şöyle anlattı: "Girişimcimiz olduğunuz andan itibaren Acadebi'nin pazar yerinde mağazanızı açıyor, içerisine Acadebi'nin tedariğini yaptığı ürünleri ekliyor ve satışa hazır hale getiriyoruz. Yapmanız gereken pazar yerinizi, sponsor markaları ve ürünlerinizi sosyal çevrenize tanıtmak."