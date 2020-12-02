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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 Gazete
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    Gayrimenkule yabancı ilgisi

    Yönetim Kurulu Başkanı , önceki gün açıklanan sektör bazlı büyüme rakamları ve inşaat sektöründeki büyüme hacminin yabancı gayrimenkul alıcısını pozitif etkilediğini söyledi.

    Gayrimenkule yabancı ilgisi

    Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, önceki gün açıklanan sektör bazlı büyüme rakamları ve inşaat sektöründeki büyüme hacminin yabancı gayrimenkul alıcısını pozitif etkilediğini söyledi. Açıklanan verilerin ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancıların yatırım iştahını kabarttığını kaydeden Ergüven, "2021'de beklediğimiz pozitif etkiyi şimdiden görmeye başladık. 2021'in ilk çeyreğinde pandeminin etkisinin azalacağını düşünerek ilk çeyrekten sonra çok hızlı bir artış bekliyoruz. Bu yıl uçuşların açık olmamasına rağmen geçtiğimiz yılın satış rakamını yakaladığımızı da göz önünde bulundurursak, 2021'de en az yüzde 25'lik bir artışla 50 bin gayrimenkul satışı bekliyoruz" dedi.

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