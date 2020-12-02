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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 Gazete
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    Doğalgazda fiyatlar değişmedi

    ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. ile AŞ'nin () , Aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    Doğalgazda fiyatlar değişmedi
    Doğalgazda Aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. ile AŞ'nin () , Aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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    Haberler Ekonomi Doğalgazda fiyatlar değişmedi